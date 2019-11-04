أرسنال يكشف حقيقة تعاقده مع مورينيو

رد نادي أرسنال الإنجليزي على التقارير التي تحدثت عن مأدبة عشاء جمعت مدير الكرة في النادي مع المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، وارتباط ذلك بالتفاوض مع الأخير ليكون مدربا للفريق.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي أرسنال نفى الأنباء التي أكدت أن مورينيو تناول العشاء مع راؤول سانليهي مدير الكرة في النادي، هذا الأسبوع للتحدث عن إمكانية قيادته للغانرز خلال الموسم الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد تحدث أن مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، قد يكون مرشحا لتدريب أرسنال، ليكون خلفا للإسباني، أوناي إيمري، مدرب الفريق الحالي، الذي يتعرض للكثير من الانتقادات مؤخرا، بسبب الأداء المتراجع للفريق.

Arsenal deny Jose Mourinho meeting as pressure increases on Unai Emery #Arsenalhttps://t.co/lqOd731Q5rpic.twitter.com/VOpmolreQs — Arsenal Report (@Arsenal_Fanly) ٣ نوفمبر ٢٠١٩

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وتعاقد أرسنال مع إيمري في 2018، قادما من باريس سان جيرمان، ويحتل "المدفعجية" المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليغ برصيد 17 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المركز الرابع.

وأقيل مورينيو من تدريب "الشياطين الحمر" في ديسمبر الماضي بعد سلسلة نتائج مخيبة.

يذكر أن مورينيو رفض تدريب روما وبنفيكا وليون، ولم يصغ لعروض الدوري الصيني، رغم ارتباط اسمه بتدريب إنتر ميلان ويوفنتوس قبل بداية الموسم الحالي.

المصدر:skysports