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مورينيو على أعتاب العودة للدوري الإنجليزي

الرياضة

مورينيو على أعتاب العودة للدوري الإنجليزي
Globallookpress Shaun Boggust
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ذكرت صحيفة thesun الإنجليزية الأربعاء، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يسعى للعودة من جديد لعالم التدريب من بوابة أرسنال الإنجليزي بعد حوالي عام من الإجازة.

وأوضحت الصحيفة، أن مورينيو يسعى لأن يكون أول مدير فني يحقق ألقابا كبرى مع ثلاثة أندية كبيرة في إنجلترا.

ويرغب المدرب البالغ 56 عاما بالعودة للدوري الإنجليزي فقط، بعد سنوات من إدارته لتشيلسي ومانشستر يونايتد، ولن يقبل عروضا من خارجه.

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وكانت العديد من التقارير قد ربطت "السبيشال وان" بتولي المهمة الفنية لأرسنال، خلفا للإسباني أوناي إيمري، الذي يتعرض للكثير من الانتقادات مؤخرا، بسبب الأداء المتراجع للفريق.

وأقيل مورينيو من تدريب "الشياطين الحمر" في ديسمبر الماضي بعد سلسلة نتائج مخيبة.

يذكر أن مورينيو رفض تدريب روما وبنفيكا وليون، ولم يصغ لعروض الدوري الصيني، رغم ارتباط اسمه بتدريب إنتر ميلان ويوفنتوس، قبل التعاقد مع أنطونيو كونتي وماوريسيو ساري على الترتيب.

المصدر: the sun

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