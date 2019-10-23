مورينيو مطلوب لمهمة إنقاذية في البوندسليغا

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند وضعت البرتغالي جوزيه مورينيو كمرشح رئيسي بديلا عن لوسيان فافر في حال تراجعت نتائج الفريق مجددا في الأسابيع المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى العلاقة القوية بين المدرب البرتغالي ومدير النادي، يواخيم فاتسكه، وبينهما اتصالات مستمرة، كما سبق وحضر المدرب السابق لإنتر وريال مدريد مباراة للفريق بصحبة فاتسكه.

ونقلت وسائل إعلامية تصريحات البرتغالي البالغ 56 علما، في الصيف الماضي، أنه يرحب بالعمل في البوندسليغا، كما أنه يعمل على تعلم اللغة الألمانية.

José Mourinho en pole position pour reprendre le Borussia Dortmund, Paulo Dybala enflamme toute l’Italie https://t.co/Gnl3LEIvq7pic.twitter.com/Ggxu4Dz6tL — Liga Maroc (@laliga_ma) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩

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وفاز دورتموند على بوروسيا مونشنغلادباخ ، السبت الماضي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني، ولكن الفريق لا يظهر بالمستوى المأمول منه منذ بداية الموسم الحالي.

ويلعب دورتموند اليوم الأربعاء أمام إنتر ميلان ضمن قمة الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات