بالصور.. جماهير "الشياطين الحمر" تحيّ ومورينيو يسخر من كلوب

تواجد مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو في الإستوديو التحليلي المخصص لمباراة "الشياطين الحمر" أمام ليفربول ( 1-1 ) الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وهتف للمدرب البرتغالي جمهور فريقه السابق عند رؤيته، ليرد لهم التحية ويرمي لهم بقبلة هوائية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس.

Günaydın.. Mourinho gibi uyanın Mourinho gibi yaşayın 😁 pic.twitter.com/2R8YApzvQj — Just Look Men (@justlookmen) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

Old Trafford'da Jose Mourinho'ya sevgi seli 🥰 pic.twitter.com/Ejo0Z2H2W1 — mackolik (@mackolik) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

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وخرج ليفربول بنقطة من ملعب "أولد ترافورد" معقل فريق مانشستر يونايتد، بعدما فشل الفريق المضيف في الحفاظ على تقدمه، إثر هدف سجله آدم لالانا في الدقيقة 85.

ورد مورينيو على تصريحات كلوب عقب المباراة قائلا: "لأنه لم يتغلب على اليونايتد في أولد ترافورد، لم يعجبه ما على قائمة الطعام، يحب شرائح اللحم، وما جاء كان نوعا من الأسماك، افتقدوا للجودة أمام فريق لعب بدفاع منخفض".

وتابع مورينيو خلال تصريحاته التلفزيونية على شبكة "سكاي سبورتس": "لديهم سجل رائع بالعديد من الانتصارات، لكن لديهم قيود ضد الفرق الدفاعية، يمكنهم تحطيم الخصوم الذين يلعبون بالطريقة التي يريدونها".

وأضاف: "بالتأكيد يورجن كلوب محبط، فريقه في مركز رائع للغاية، ولكن الفوز على أولد ترافورد أمر مميز وهو لم يقم بذلك أبدا".

يذكر أن مورينيو قد أقيل من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد منتصف الموسم الماضي، بعد سلسلة من العروض السيئة، ليحل مكانه مهاجم الفريق السابق، أولي غونار سولشاير.

المصدر: وكالات