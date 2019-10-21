بالفيديو.. مشادة بين نجم ليفربول والجمهور عقب التعادل مع مانشستر يونايتد

تعرض أليكس تشامبرلين لاعب ليفربول الإنجليزي لموقف محرج عقب انتهاء مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد الأحد بعد أن امتنعت جماهير "الشياطين الحمر" عن مصافحة اللاعب ليرد عليهم بالشتم.

ورصدت الكاميرات، قول لاعب وسط "الريدز" لأحد مشجعي اليونايتد "اغرب عني"، بعدما رفض مشجع آخر رد مصافحته بقبضة يده.

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ولم تكشف صحيفة "thesun" البريطانية سبب ذهاب تشامبرلين إلى جمهور الفريق المنافس بعد انتهاء المباراة.

لكنها نقلت عن بعض المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعرض اللاعب لهتافات معادية من هذا القسم من الجمهور، لدى قيامه بعمليات الإحماء.

ورغم الموقف المحرج الذي تعرض له اللاعب من الجمهور إلا أنه أدار ظهره مبتسما بعدما هز كتفيه.

وعاد اللاعب البالغ 26 عاما إلى تشكيلة ليفربول أواخر الموسم الماضي، بعد غيابه عاما كاملا بسبب الإصابة.

وتوقف قطار انتصارات ليفربول في ملعب "أولد ترافورد" بتعادله أمام مضيفه مانشستر يونايتد 1-1، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واكتفى ليفربول بنقطة واحدة، عقب هذا التعادل الذي جاء بعد 8 انتصارات متتالية، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، ويتقلص الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين وصيفه مانشستر سيتي.

المصدر:the sun