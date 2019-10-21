 
مباشر
عاجل
الحكومة اللبنانية تقر بنود الورقة الإصلاحية وتناقش الآن البند الأخير المتعلق بالكهرباء

بالفيديو.. مشادة بين نجم ليفربول والجمهور عقب التعادل مع مانشستر يونايتد

الرياضة

بالفيديو.. مشادة بين نجم ليفربول والجمهور عقب التعادل مع مانشستر يونايتد
Globallookpress Jason Cairnduff
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkfq

تعرض أليكس تشامبرلين لاعب ليفربول الإنجليزي لموقف محرج عقب انتهاء مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد الأحد بعد أن امتنعت جماهير "الشياطين الحمر" عن مصافحة اللاعب ليرد عليهم بالشتم.

ورصدت الكاميرات، قول لاعب وسط "الريدز" لأحد مشجعي اليونايتد "اغرب عني"، بعدما رفض مشجع آخر رد مصافحته بقبضة يده.

إقرأ المزيد
بالصور.. جماهير
بالصور.. جماهير "الشياطين الحمر" تحيّ ومورينيو يسخر من كلوب

ولم تكشف صحيفة "thesun" البريطانية سبب ذهاب تشامبرلين إلى جمهور الفريق المنافس بعد انتهاء المباراة.

لكنها نقلت عن بعض المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعرض اللاعب لهتافات معادية من هذا القسم من الجمهور، لدى قيامه بعمليات الإحماء.

ورغم الموقف المحرج الذي تعرض له اللاعب من الجمهور إلا أنه أدار ظهره مبتسما بعدما هز كتفيه.

وعاد اللاعب البالغ 26 عاما إلى تشكيلة ليفربول أواخر الموسم الماضي، بعد غيابه عاما كاملا بسبب الإصابة.

وتوقف قطار انتصارات ليفربول في ملعب "أولد ترافورد" بتعادله أمام مضيفه مانشستر يونايتد 1-1، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واكتفى ليفربول بنقطة واحدة، عقب هذا التعادل الذي جاء بعد 8 انتصارات متتالية، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، ويتقلص الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين وصيفه مانشستر سيتي.

المصدر:the sun

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زعماء أبرز التيارات السياسية الحاكمة في لبنان