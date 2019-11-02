لا غالب ولا مغلوب في "موقعة" زينيت وتسيسكا (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي مباراة القمة بين فريق زينيت بطرسبورغ وضيفه تسيسكا موسكو (1-1)، التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فريق العاصمة موسكو بهدف سجله لاعبه الكرواتي نيكولا فلاشيتش في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وأدرك اللاعب البديل ألكسندر يروخين التعادل لفريق العاصمة الشمالية، في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

ويتصدر زينيت بطرسبورغ قائمة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يشغل تسيسكا موسكو المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

المصدر: RT