ليفانتي يقلب الطاولة على برشلونة (فيديو)

ألحق فريق ليفانتي هزيمة مفاجئة بضيفه برشلونة (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل للفريق الكتالوني، في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، من ضربة جزاء.

ورد أصحاب الأرض بثلاثة أهداف متتالية عبر كل من، خوسيه كامبانيا، وبورخا مايورال، ونيمانجا رادوجا، في الدقائق (61، 63 و68) على الترتيب.

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وتوقف رصيد برشلونة بعد هذه الهزيمة عند 22 نقطة، ويشغل مركز الصدارة، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما رفع ليفانتي رصيده إلى 17 نقطة، وقفز إلى المركز الثامن.

المصدر: RT