فالنسيا يعود من برشلونة منتصرا (فيديو)

خرج فريق فالنسيا فائزا (2-1) من ملعب مضيفه إسبانيول "باور 8" بمدينة برشلونة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز هدفي فريق فالنسيا "الخفافيش" كل من، قائده دانيال باريخو، والمهاجم الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز، في الدقيقتين (69 من ضربة جزاء، و80) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب مارك روكا هدف أصحاب الأرض الوحيد، في الدقيقة 31 من ضربة جزاء.

وحقق فالنسيا بذلك أول انتصار له في آخر أربع مباريات، ورفع رصيده إلى 17 نقطة وتقدم إلى المرتبة الثامنة في جدول ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

في حين، مني إسبانيول بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط فقط.

المصدر: RT