مانشستر يونايتد يتعرض لخسارة جديدة في "البريمير ليغ" (فيديو)

تعرض مانشستر يونايتد للخسارة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بخسارته أمام مضيفه بورنموث 0-1، اليوم السبت، في افتتاح الجولة الحادية عشرة من "البريمير ليغ".

ويدين أصحاب الأرض بفضل الفوز للنرويجي جوشوا كينغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

What a finish from Josh King



Just look at Wan Bissaka and Lindelof 😭 #BOUMUNpic.twitter.com/ThgDSSOtrh — Anda (@lazywritaNG) November 2, 2019

وهذه الخسارة هي الرابعة لـ "الشياطين" الحمر في الدوري مقابل 4 تعادلات و3 انتصارات، ليتوقف رصيدهم عند 13 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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المصدر: وكالات