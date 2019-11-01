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بالفيديو.. فرحة "هستيرية" للاعبي "كولتشستر يونايتد" بقرعة كأس الرابطة

الرياضة

بالفيديو.. فرحة
Globallookpress
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غمرت فرحة عارمة لاعبي "كولتشستر يونايتد" المغمور، فريق دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم، حين أوقعتهم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة، في مواجهة مانشستر يونايتد.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو فريق "كولتشستر يونايتد"، وهم يتابعون فعاليات سحب القرعة، وعمتهم فرحة هستيرية عند وقوعهم في مواجهة "تاريخية" ضد الفريق العريق، مانشستر يونايتد، واللعب على ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد".

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ويشغل فريق "كولتشستر يونايتد" المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة الذي يضم 24 فريقا، برصيد 25 نقطة.

المصدر: وكالات

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