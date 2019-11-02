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يايا توريه يطرد بعد 10 ثوان على انطلاق المباراة (فيديو)

الرياضة

يايا توريه يطرد بعد 10 ثوان على انطلاق المباراة (فيديو)
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تلقى نجم ساحل العاج يايا توريه بطاقة حمراء لخطأ ارتكبه بعد 10 ثوان فقط على انطلاق مباراة فريقه كينغداو هوانغهاي ضد نانتونغ جيان في ختام الدوري الصيني لكرة القدم للدرجة الثانية.

وأظهرت لقطات الإعادة التلفزيونية أن اللاعب السابق لبرشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وموناكو الفرنسي، وجه ركلة نحو لاعب منافس بعيدا عن الكرة، بعد مرور 10 ثوان فقط على انطلاق المباراة التي أقيمت، اليوم السبت.

وبالعودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو (VAR)، رفع الحكم البطاقة الحمراء المباشرة بوجه اللاعب البالغ 36 عاما.

واحتج توريه على القرار، وبدا وكأنه يشير للحكم إلى أن اللاعب الآخر وجه إليه ضربة بالمرفق، قبل أن يقوم هو بالرد عليه وإسقاطه أرضا.

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وانتهت المباراة بخسارة فريق توريه بنتيجة 1-2، علما بأن ذلك لن يؤثر على تأهل الفريق إلى دوري الأضواء في الموسم المقبل، نظرا لأنه يحتل المركز الأول في ترتيب الدرجة الثانية.

المصدر: أ ف ب

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