توفيت تارانيا كلارك، لاعبة المنتخب الجامايكي لكرة القدم، بعدما تعرضت للطعن إثر شجار على هاتف محمول في العاصمة كينغستون، في الـ31 من الشهر الماضي.

وفارقت كلارك البالغة 20 عاما الحياة في المستشفى الذي نقلت إليه متأثرة بالطعنات التي تلقتها.

We express our deepest condolences to her family and friends during this very challenging time. Jamaica’s female football suffers a significant loss as she was a very talented player. https://t.co/72l8zGiJra#JFFLive#ReggaeGirlz — Official J.F.F (@jff_football) November 1, 2019

وألقت الشرطة القبض على الشخص المتهم بقتلها.

The JFF mourns the loss of Tarania Clarke who was injured and sadly passed away last night having succumbed to her injuries.#ReggaeGirlz Tarania ‘Plum Plum’ Clarke, Captain of Waterhouse FC, scored on debut for the Senior Reggae Girlz on September 30 in the 12-1 win over Cuba. pic.twitter.com/uA8EbiBFXh — Official J.F.F (@jff_football) November 1, 2019

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وقال رئيس الاتحاد الجامايكي لكرة القدم، مايكل ريكيتس، تعقيبا على الحادثة المؤسفة: "نشعر بحزن شديد، وعلى الاتحاد تقديم مساندة كاملة لوالدة اللاعبة ولأصدقائها المقربين. أناشد لاعبينا الصغار بإيجاد طرق أخرى لحل الصراعات".

كما قام الموقع الرسمي للاتحاد الجامايكي لكرة القدم في "تويتر" بنشر تغريدة عبر خلالها عن تعازيه لأقارب كلارك وأصدقائها وأرفقها بفيديو لهدف الراحلة الأول مع المنتخب الوطني.

ولعبت كلارك 3 مباريات لمنتخب بلادها سجلت خلالها هدفين، فيما لعبت على مستوى الأندية مع فريق ووترهاوس الذي كانت تحمل شارة قيادته.

المصدر: وكالات