بالفيديو.. ماكغريغور يتعرض لموقف محرج في روسيا

تعرض الإيرلندي كونور ماكغريغور البطل السابق في وزنين مختلفين ضمن منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، لموقف محرج في العاصمة الروسية موسكو.

وخلال حصة تدريبية قام بها ماكغريغور في فندق ريتز كارلتون في موسكو على هامش زيارته للعاصمة الروسية، ألقى شاب من جمهورية داغستان الروسية باتجاهه عبوة بلاستيكية اعتراضا على تهجم المقاتل الإيرلندي على مواطني داغستان واتهامهم بالجبن خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس.

Конору предъявили за вчерашнюю фразу про Дагестан. Итог – летящая в Макгрегора бутылка ❌



📹 инстаграм Сергеева pic.twitter.com/gk1JWdbplF — Матч ТВ (@MatchTV) October 25, 2019

وتدخل الحراس على الفور وأخرجوا الشاب من القاعة التي استضافت الحصة التدريبية، وسط تلاسن بينه وبين ماكغريغور.

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وعقد ماكغريغور البالغ 30 عاما مؤتمرا صحفيا أمس في موسكو، أعلن فيه عودته لحلبات القتال في 18 يناير المقبل في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وربما يعود اختيار ماكغريغور لموسكو مكانا يعلن فيه عودته لحلبات القتال، وتحدثه بعدم احترام تجاه مواطني جمهورية داغستان، ليؤثر على قرار البطل الروسي حبيب نورمحمدوف الذي تغلب عليه بالإخضاع في النزال الشهير الذي جمعهما على لقب بطل العالم للوزن الخفيف، خلال دورة "UFC 229" في مدينة لاس فيغاس في أكتوبر 2018، حيث سبق وأعلن حبيب في أكثر من مناسبة أنه لن يقبل بنزال ماكغريغور مرة ثانية، رغم طلب الإيرلندي الدائم لنزال ثأري من البطل الروسي.

المصدر: eurosport.ru