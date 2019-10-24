ماكغريغور: حبيب يهرب مني!

أعلن الإيرلندي كونور ماكغريغور البطل السابق في وزنين مختلفين ضمن منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة في مؤتمر صحفي عقده في موسكو، عودته لحلبات القتال في 18 يناير المقبل.

وقال ماكغريغور خلال المؤتمر الذي تحدث فيه عن خططه المستقبلية:" ستشهد لاس فيغاس في 18 يناير عودتي للقتال، ولن أقول من سيكون خصمي حتى لا تقوم منظمة بتغييره، رغم أنني لست مهتما إن كنت سأقاتل حبيب أو توني (الأمريكي توني فيرغسون) ، لكنني أرغب أن يكون هذا النزال في موسكو".

وعند سؤاله عما إذا كان يهاب مواجهة الروسي حبيب مرة أخرى، أجاب:" حبيب هو من يتجنب عمدا مواجهتي".

Давка за селфач с Конором pic.twitter.com/CywERpZbfc — Andrey Senchenko (@ASenchenko11) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

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ويعتبر ماكغريغور البالغ 30 عاما، أكثر المقاتلين شعبية وإثارة للجدل في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، عندما نال حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

ولم يخض ماكغريغور أي نزال منذ خسارته في أكتوبر 2018، أمام الروسي حبيب نورمحمدوف في معركتهما الشهيرة على لقب بطل العالم للوزن الخفيف، خلال دورة "UFC 229" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

المصدر: gazeta.ru