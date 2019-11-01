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يوفنتوس يخطط لضم هالاند "هداف دوري الأبطال"

الرياضة

يوفنتوس يخطط لضم هالاند
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كشفت وسائل إعلام إيطالية، عن سعي إدارة يوفنتوس إلى التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وحسب صحيفة "فوتبول إيطاليا" فإن إدارة يوفنتوس رصدت مبلغ 40 مليون يورو، للتعاقد مع هالاند، الذي خطف الأضواء في أول 3 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند، البالغ من العمر 19 عاما، 6 أهداف في أول 3 مباريات من مرحلة المجموعات حتى الآن، 3 أهداف (هاتريك) على جينك البلجيكي، وهدف واحد على ليفربول، وهدفان على نابولي، وهو رقم قياسي، فالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي احتاج إلى 12 مباراة مع برشلونة لتسجيل نفس العدد، أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فاحتاج إلى 32 مباراة لتسجيل 6 أهداف.

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ووفقا للصحيفة الإيطالية، فإن ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس طلب من إدارة ناديه التوقيع مع المهاجم الشاب، لحاجته إلى رأس حربة جديد في الموسم المقبل، مع تقدم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في العمر، وإمكانية رحيله عن "السيدة العجوز".

ويوفنتوس ليس النادي الوحيد المهتم بضم هالاند، مع وجود رغبة قوية لدى مانشستر يونايتد بضم المهاجم الصيف المقبل، كما ذكرت تقارير إسبانية أن ريال مدريد وبرشلونة مهتمان أيضا بالتعاقد مع هالاند.

المصدر: وكالات

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