سوسو يقود ميلان للفوز على سبال (فيديو)

تغلب فريق ميلان على ضيفه سبال بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين "الروسونيري" بالفضل في انتصاره مهاجمه الإسباني، خيسوس فيرنانديز سوسو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 63 من زمن اللقاء، على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 13 نقطة، وتقدم إلى المركز العاشر في جدول ترتيب "الكالتشيو".

في المقابل، توقف رصيد سبال عند 7 نقاط، ويشغل المركز التاسع عشر قبل الأخير، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT