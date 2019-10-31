الحسناء نتاليا تفوز في أول نزال للمصارعة النسائية في السعودية (فيديو)

شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، أول نزال للمصارعة الترفيهية للنساء "WWE" في تاريخ المملكة، في ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ودخلت النجمة نتاليا التاريخ بفوزها بأول نزال للمصارعة النسائية أقيم في السعودية لأول مرة، وذلك على حساب لايسي إيفانز.

وظهرت نتاليا ولايسي إيفانز بملابس محتشمة في أول نزال نسائي في عرض جوهرة التاج بالسعودية، ضمن فعاليات "كراون جول 2019"،

المصدر: وكالات