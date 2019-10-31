كشف جيرار بيكيه مدافع برشلونة الإسباني لكرة القدم، الخميس عن قبول اللاعبين بتأخير دفع رواتبهم من أجل تحمل النادي لنفقات استعادة المهاجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بيكيه لمحطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية:"أبلغنا (رئيس النادي جوسيب ماريا) بارتوميو بأنه لو كان ضروريا يمكنه تأخير مستحقاتنا المقررة في العقود، للتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف والتعاقد مع نيمار".

وقضى برشلونة معظم فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في التفاوض مع باريس سان جيرمان لاستعادة نيمار، بعد عامين من رحيله في صفقة قياسية عالمية بلغت 248 مليون دولار.

وفشل الناديان في التوصل لاتفاق قبل نهاية فترة الانتقالات مطلع سبتمبر الماضي.

🗣️ | Gerard Pique: "We told Neymar he was heading to a prision made of gold." [@EduPolo] pic.twitter.com/3UgQQHKrYC — Barça Watch (@BarcaWatch) October 31, 2019

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وتقيد النادي الكتالوني، الذي تعاقد بالفعل مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو، ومع فرينكي دي يونغ مقابل 75 مليون يورو، تقيد في سعيه لاستعادة نيمار بقواعد اللعب المالي النظيف التي يقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ(يويفا).

وتُلزم هذه القواعد، التي وضُعت لمنع الأندية الغنية من سحق منافسيها، الأندية بالشفافية بشأن الإيرادات والتوازن بينها وبين النفقات، وتشمل أيضا الحد من الخسائر التي قد تتكبدها الأندية.

المصدر: رويترز