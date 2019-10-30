نيمار ينقلب على برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، لا يمانع تمديد عقده مع الفريق الباريسي.

وقال برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، إن عائلة نيمار ترحب بالاستمرار مع نادي العاصمة الفرنسية، وكذلك الحال بالنسبة لنيمار، وبالتالي هناك إمكانية لاستئناف المحادثات مع ليوناردو المدير الرياضي، بشأن الاتفاق على تفاصيل العقد الجديد.

وأشار البرنامج، في الوقت نفسه، إلى أن عائلة قائد منتخب "السامبا" البرازيلي ستكون متيقظة أيضا لأي عروض يتلقاها اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

وكان نيمار قريبا من العودة إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إدارة الناديين لم تتوصلا لاتفاق حول القيمة المالية للصفقة.

وانضم نيمار إلى صفوف الفريق الباريسي، صيف 2017، قادما من برشلونة مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، ويمتد عقد النجم البرازيلي مع الفريق الفرنسي، حتى صيف عام 2022.

المصدر: وكالات