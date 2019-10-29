مقاتل ضخم وزنه 212 كغم يهزم خصمه في 20 ثانية (فيديو)

تغلب المقاتل الروسي دينيس فيلدانوف على مواطنه أرنولد فيليتشكو بالضربة القاضية في النزال، الذي جمعهما ضمن دورة "القتال من أجل الشهرة" بقواعد رياضة الفنون القتالية المختلطة، بموسكو.

واحتاج دينيس فيلدانوف، الذي يبلغ وزنه 2012 كغم، إلى 22 ثانية فقط، ليسقط خصمه (29 عاما، 146 كغم)، بالضربة القاضية، في أول نزال لهما بقواعد رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA).

وسبق لدينيس فيلدانوف (31 عاما)، الذي مارس رياضة القوة البدنية (رفع الأثقال) ولعبة الركبي، أن اكتسب بعضا من الشهرة بالفعل، لدى مشاركته في مسابقة لتبادل الصفعات "وجوه من حجر"، وأسقط خضمه حينها بصفعة واحدة.

المصدر: وكالات