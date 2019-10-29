أوباميانغ يضع شرطا من أجل البقاء مع أرسنال

أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية بأن المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ يخطط للرحيل عن أرسنال في حال فشله في تحقيق أي من المراكز الـ 4 الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البالغ 30 عاما لن يوافق على تمديد عقده الذي ينتهي 2021 في حال عدم الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يخطط للرحيل مجانا أو إجبار النادي على بيعه.

Pierre-Emerick Aubameyang may be brash but he is also Arsenal's much needed leader on and off the pitch | @SamJDeanhttps://t.co/Q3Vh3tU6BF — Telegraph Football (@TeleFootball) October 5, 2019

وأخفق نادي شمال لندن في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا على مدار المواسم الثلاثة الماضية، في الوقت الذي حصل فيه أوباميانغ على عروض من جانب الأندية الكبيرة في أوروبا ومنها في الدوري الإسباني.

ويعتبر أوباميانغ جزءا لا يتجزأ من تشكيلة أرسنال منذ انضمامه إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في يناير من عام 2018، وسجل حتى الآن 49 هدفا خلال 76 مباراة في جميع المسابقات.

المصدر: وكالات