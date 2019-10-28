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بالصور.. طفلة ترفض مرافقة لاعبة برشلونية بسبب قميص ريال مدريد

الرياضة

بالصور.. طفلة ترفض مرافقة لاعبة برشلونية بسبب قميص ريال مدريد
Globallookpress Panoramic
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شهدت مواجهة الكلاسيكو بين فريقي سيدات برشلونة وريال لكرة القدم موقفا طريفا، عندما رفضت طفلة صغيرة مرافقة قائدة برشلونة أليكسيا بتيلاس أثناء النزول لأرض الملعب قبل انطلاق المباراة.

واصطحبت بتيلاس لاعبة البلوغرانا الطفلة "نينا" قبل الدخول للملعب كما هي العادة قبل مباريات كرة القدم ولكنها فوجئت بردة فعل الصغيرة التي لم تفهم لما يجب عليها مرافقة إحدى لاعبات البارسا.

ودخلت لاعبة برشلونة في مفاوضات لطيفة مع الطفلة لإقناعها بالتحرك إلى الملعب لكنها ظلت تقول بحزن: "لكن أنا من مدريد" وأشارت لقميصها وشعاره، قبل أن تستسلم أخيرا والدموع تمأ عينيها.

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من جانبها أكدت الصحف الكتالونية أن هذه الصورة لا علاقة لها بالتنافس الكروي بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة و أن الطفلة تنتمي لناد آخر من العاصمة الإسبانية ولا علاقة لها بالنادي الملكي.

يذكر أن المباراة شهدت تفوق البرسا على المدريديات برباعية نظيفة، ليحافظ برشلونة على صدارته لجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما تجمد ريال مدريد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

المصدر: "تويتر"

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