 
مباشر

بالفيديو.. برشلونة يسحق ريال مدريد في كلاسيكو النواعم

الرياضة

بالفيديو.. برشلونة يسحق ريال مدريد في كلاسيكو النواعم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlvt

مع تأجيل كلاسيكو إسبانيا بسبب الأحداث السياسية في كتالونيا كان عشاق برشلونة وريال مدريد على موعد مع مواجهة مثيرة في كرة القدم النسائية، والتي شهدت تفوق البرسا على المدريديات 4-0.

استطاعت النيجيرية المميزة أوشوالا تسجيل الهدف الكتالوني الأول في الدقيقة 42 من انفرادة إثر تمريرة جراهام لتنهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

وساهمت كل من غراهام وأوشوالا في هدف برشلونة الثاني في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، قبل أن تضيف جينيفر هيرموسو الهدف الثالث في الدقيقة 73 وتختتم آيتانا الرباعية في الدقيقة 87.

إقرأ المزيد
رسميا.. تحديد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد
رسميا.. تحديد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

وحافظ برشلونة على صدارته لجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما تجمد ريال مدريد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.
المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا