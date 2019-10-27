بالفيديو.. برشلونة يسحق ريال مدريد في كلاسيكو النواعم

مع تأجيل كلاسيكو إسبانيا بسبب الأحداث السياسية في كتالونيا كان عشاق برشلونة وريال مدريد على موعد مع مواجهة مثيرة في كرة القدم النسائية، والتي شهدت تفوق البرسا على المدريديات 4-0.

استطاعت النيجيرية المميزة أوشوالا تسجيل الهدف الكتالوني الأول في الدقيقة 42 من انفرادة إثر تمريرة جراهام لتنهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

وساهمت كل من غراهام وأوشوالا في هدف برشلونة الثاني في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، قبل أن تضيف جينيفر هيرموسو الهدف الثالث في الدقيقة 73 وتختتم آيتانا الرباعية في الدقيقة 87.

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وحافظ برشلونة على صدارته لجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما تجمد ريال مدريد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

المصدر: وكالات