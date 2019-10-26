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إنتر ميلان يفرط بفرصة ذهبية لخطف صدارة "الكالتشيو" (فيديو)

الرياضة

إنتر ميلان يفرط بفرصة ذهبية لخطف صدارة
Globallookpress Marco Alpozzi/Lapresse
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فرط إنتر ميلان بفرصة استعادة صدارة الدوري الإيطالي، بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه بارما، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من "الكالتشيو".

وسجل هدفي الإنتر كل من أنطونيو كاندريفا والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين 23 و51 على الترتيب، فيما سجل هدفي الضيوف كل من الفرنسي يان كرامو، والإيفواري كواسي جيرفينهو في الدقيقتين 26 و30.

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وبهذا التعادل، فرط رجال المدرب أنطونيو كونتي بفرصة الانقضاض على الصدارة ورفضوا هدية يوفنتوس المتصدر (23 نقطة) الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 في وقت سابق اليوم أمام مضيفه ليتشي، وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 22 نقطة في المركز الثاني، مقابل 13 نقطة في جعبة بارما صاحب المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

المصدر: sportbox.ru

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