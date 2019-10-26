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يوفنتوس يتعثر خارج الديار بغياب رونالدو (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس يتعثر خارج الديار بغياب رونالدو (فيديو)
Globallookpress Carmelo Imbesi / Insidefoto via
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سقط يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه ليتشي المتواضع ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في تعثر قد يتيح لإنتر ميلان استعادة الصدارة.

بعد شوط أول خال من الأهداف، تمكن فريق السيدة العجوز من الوصول إلى الشباك في الدقيقة 50 من ركلة جزاء سددها بنجاح الأرجنتيني باولو ديبالا.

ولكن تقدم اليوفي لم يستمر طويلا، حيث أدرك أصحاب الأرض التعادل سريعا من ركلة جزاء أيضا سددها لاعب الوسط المخضرم ماركو مانكوسو بنجاح في الدقيقة 56.

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وغاب عن اليوفي نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما فضل المدرب ماوريتسيو ساري إراحته بسبب الإرهاق.

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، رصيده في الصدارة إلى 23 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن إنتر الوصيف، والذي سيكون أمام فرصة استعادة المركز الأول بحال فوزه وانتزاع النقاط الثلاث من مباراته ضد ضيفه بارما في وقت لاحق اليوم.

المصدر: وكالات

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