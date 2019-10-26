بالفيديو.. السيتي يضيق الخناق على ليفربول بعد ثلاثية ضد أستون فيلا

قلص حامل لقب الموسمين الماضيين مانشستر سيتي الفارق مع المتصدر ليفربول إلى نقطتين بعد فوزه على ضيفه أستون فيلا السبت 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعانى السيتي في الشوط الأول، وصنع أستون فيلا عدة فرصة خطيرة تحت الأمطار الغزيرة في مانشستر.

لكن السيتي فرض سيطرته في الشوط الثاني عبر رحيم سترلينغ الذي تلقى تمريرة بالرأس من غابرييل جيسوس وانفرد بالمرمى وسجل الهدف الأول بعد 20 ثانية من الشوط الثاني ليصل إلى 13 هدفا هذا الموسم.

وكان جيسوس قريبا من تسجيل الهدف الثاني، لكن المدافع تيرون مينجس أبعد الكرة عن خط المرمى قبل أن يرسل كيفن دي بروين كرة عرضية لم يلمسها أي لاعب لتدخل المرمى في الدقيقة 65.

وبعد خمس دقائق ضمن إيلكاي جندوجان فوز السيتي بالنقاط الثلاث بعدما تابع تسديدة مرتدة.

وعاد السيتي، الذي تعرض لاعبه فرناندينيو للطرد قرب النهاية، إلى الوصافة برصيد 22 نقطة بدلا من ليستر سيتي الذي فاز 9-0 على ساوثامبتون الجمعة وتقدم بشكل مؤقت خلف ليفربول المتصدر.

المصدر: وكالات