تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم فيديو لمدرب في دوري الهواة التركي يصفع لاعبيه بقوة بسبب أدائهم السيئ.

ويظهر في الفيديو المدرب وهو يصفع لاعبيه على وجوههم بقوة في غرفة تبديل الملابس الواحد تلو الآخر.

ونقلت صحيفة Fanatik التركية عن المدرب قوله: "أنا أدرب منذ 25 عاما، وحاصل على رخصة تدريب من الفئة الثانية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كل اللاعبين عندي مثل أولادي، وأحيانا أخرج عن طوري".

وعن الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم قال المدرب: "الفيديو الذي انتشر ليس جديدا، عمره 3 سنوات، لقد حصلت الحادثة في غرفة تبديل الملابس بين الشوطين عندما كنا متأخرين بنتيجة 1-3، وكان أداؤنا يومها كارثي".

وأضاف المدرب: "اللاعبون الذين يظهرون في الفيديو يدعمونني بشكل كامل، هم يرسلون لي الفيديو المنتشر ويقولون مازحين من الجيد أنك كنت تعاقبنا".

وختم مازحا بالقول: لم أكن أقوم بذلك في كل المباريات، ولم يقدم أي لاعب أو عائلاتهم أي شكوى ضدي بهذا الخصوص.

ولاقى الفيديو رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل وانهالت الكثير من التعليقات على المدرب "العنيف"، حتى أن بعض مشجعي نادي بشكتاش التركي دعوا المدرب ليترأس الجهاز الفني لفريقهم الذي يحتل المركز الـ12 على جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: eurosport.ru