شاهد.. لاعبو فريق يركضون جميعا وراء لاعب منافس قام بحركة غير رياضية

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقطة نادرة، جرت أحداثها خلال مباراة ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الصربي لكرة القدم.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بين فريقي "ميتالاتس" وضيفه "باتشكا"، سقط أحد لاعبي الضيوف على الأرض، وقام حارس ميتالاتس بتشتيت الكرة إلى ما بعد منتصف الملعب، فظن لاعبو الضيوف بأن منافسيهم (كما جرت العادة)، سيعطون المجال لعلاج لاعبهم المستلقي على أرضية الملعب، ووقفوا دون حراك منتظرين قرار الحكم بإيقاف اللعب، ولكن حدث العكس، فمهاجم أصحاب الأرض، نيكولا غربوفيتش، خالف كل التوقعات وقام بحركة غير رياضية عندما عكس الكرة باتجاه مرمى الخصم لينفرد بالحارس ويسجل هدفا.

وجن جنون لاعبي الضيوف بمن فيهم الحارس، وركضوا وراء مسجل الهدف لينتقموا منه على افتقاده للروح الرياضية، بعكس المعتاد حين يركض زملاء المسجل خلفه ليحتفلوا معه.

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وأثار الهدف جوا مشحونا بين لاعبي الفريقين، طرد على إثره لاعب من ميتالاتس ولاعبان من باتشكا.

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

المصدر: championat.com