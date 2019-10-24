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تشابه أسماء ناديين بلجيكيين يحرم مشجعين لليفربول من مؤازرة فريقهما

الرياضة

تشابه أسماء ناديين بلجيكيين يحرم مشجعين لليفربول من مؤازرة فريقهما
Globallookpress
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تعرض اثنان من مشجعي ليفربول لموقف غريب خلال سفرهما لمتابعة لقاء فريقهما مع مضيفه جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا حيث صدما باختيارهما الوجهة الخاطئة مما حرمهما من متابعة اللقاء.

وتوجه الشابان لمدينة جينت بدلا من مدينة جينك (تبعدان عن بعضهما 125 كلم) التي كانت تستضيف اللقاء، ولم يكتشف الشابان خطأهما إلا قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة وبالتالي كان من المستحيل أن يتمكنا من لحاق المواجهة، واضطرا لحضور اللقاء على شاشة التلفاز في أحد مقاهي مدينة جينت رغم شرائهما لبطاقات المباراة.

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وانتشرت قصة الشابين سريعا في مدينة جينت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليقوم نادي جينت بدعوة الشابين لحضور مباراة فريق المدينة مع ضيفه فولفسبورغ الألماني اليوم ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم كتعويض عن خيبتهما.

يذكر أن لقاء جينك وليفربول بالأمس انتهى بفوز "الريدز" 4-1.

المصدر: وكالات

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