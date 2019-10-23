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دوري الأبطال.. ليفربول يقسو على جينك برباعية (فيديو)

الرياضة

دوري الأبطال.. ليفربول يقسو على جينك برباعية (فيديو)
Gettyimages.ru
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حقق ليفربول الإنجليزي فوزا عريضا على مضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل أهداف ليفربول كل من أليكس أوكسليد-تشامبرلين هدفين في الدقيقتين 2 و57، والسنغالي ساديو ماني (د.77) والمصري محمد صلاح (د.87)، قبل أن يسجل ستيفن أودي هدف جينك الوحيد في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط وارتقى للمركز الثاني خلف نابولي المتصدر بـ 7 نقاط بعد تغلبه على ريد بول سالزبورغ النمساوي (الثالث) بنتيجة 3-2، فيما توقف رصيد جينك عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

المصدر: وكالات

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