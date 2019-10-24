رغم معارضة رابطة الأندية الأوروبية.. الصين تستضيف نسخة تجريبية موسعة لمونديال الأندية 2021

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو الخميس أن الصين ستستضيف مونديال الأندية 2021 بنظام جديد يشارك فيه 24 فريقا، معتبرا هذه الخطوة "قرارا تاريخيا".

وتم إعلان القرار خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في شنغهاي، حيث اختار الأعضاء المدينة الآسيوية "بالإجماع" بحسب إنفانتينو.

وستقام النسخة التجريبية بين 17 يونيو و4 يوليو 2021، وتجمع بين 8 أندية أوروبية (في وقت أراد الاتحاد الأوروبي ويفا رفع العدد إلى 12) و6 أندية من أميركا الجنوبية.

وتشارك كل من إفريقيا وآسيا والكونكاكاف بثلاثة أندية لكل منها، على أن تمثل أوقيانيا بفريق وحيد.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية قالت أنها لن تشارك في مونديال الأندية في حال رفع عدد المشاركين إلى 24 اعتبارا من عام 2021.

وأكدت الرابطة التي تمثل 232 ناديا أوروبيا ويرأسها الإيطالي أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس في رسالة وجهتها لإنفانتينو "رفضها القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم للأندية".

China unanimously appointed as hosts of 2021 FIFA Club World Cup https://t.co/hW1toGBFn3 — TODAY (@todayng) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

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وتستضيف قطر مونديال الأندية المقبل بين 11 و21 ديسمبر، بعد أن منحها فيفا في يونيو الماضي حق استضافة نسختي 2019 و2020 بمشاركة 7 أندية، تمهيدا لاستضافتها أول مونديال في الشرق الأوسط عام 2022.

وكان مجلس فيفا قرر في مارس الماضي توسيع البطولة لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدلا من سبعة في الصيغة الحالية لها، على أن تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هي الحال في الوقت الحالي.

يذكر أن ريال مدريد الاسباني أحرز لقب النسخ الثلاث الأخيرة بصفته بطلا لأوروبا والأخيرة على حساب العين الإماراتي 4-1.

المصدر: أ ف ب