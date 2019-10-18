الكشف عن الشعار الرسمي لمونديال الأندية في قطر (فيديو)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "قطر 2019"، عن الشعار الرسمي للبطولة الأكبر في عالم كرة قدم الأندية، والذي استلهم من الإرث الثقافي للدولة المستضيفة.

والعنصر الأبرز في تصميم الشعار الرسمي للبطولة، هو فكرة تقديم كرة القدم باعتبارها لؤلؤة، ما يستحضر إحدى أقدم الصناعات التي اشتهرت بها قطر.

⚽️الكرة:

- لؤلؤة قطر ومشربية الشرق الأوسط

🏆الجسم:

تنقيط اللغة العربية ورمال الصحراء

🌈الألوان:

- عنابي قطر وفيروزي الخليج

سيداتي وسادتي 🥁

نقدم لكم شعار كأس العالم للأندية قطر 2019 FIFA 🤩

تراث قطر الذي يمتزج مع آداء عالمي وأعلى مستوى من الإنجاز يمكن أن يحققه فريق في كرة القدم — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) October 18, 2019

أما تصميم الشكل الكروي، فهو مستوحى من أحد العناصر المعمارية التي تشتهر بها المنطقة، وهو المشربية التي تتكون من خشب منقوش ومزخرف.

رسمياً.. يسرنا الكشف عن الشعار الرسمي لبطولة #كأس_العالم_للأندية FIFA قطر ٢٠١٩™️ ⚽️⚽️ pic.twitter.com/C4LTYlHzaD — Road to 2022 (@roadto2022) October 18, 2019

ويطغى اللون العنابي على شعار البطولة، وهو لون العلم الوطني لدولة قطر، بالإضافة إلى الفيروزي الداكن الرامز لمياه خليج الدوحة.

وستكون مرحلة بيع التذاكر، هي الخطوة التالية في مشوار التحضيرات النهائية بعد الإعلان عن الشعار الرسمي.

يذكر أن منافسات النسخة السادسة عشرة لبطولة كأس العالم للأندية، ستقام خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر 2019 في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية