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الكشف عن الشعار الرسمي لمونديال الأندية في قطر (فيديو)

الرياضة

الكشف عن الشعار الرسمي لمونديال الأندية في قطر (فيديو)
الكشف عن الشعار الرسمي لمونديال الأندية في قطر (فيديو)
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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "قطر 2019"، عن الشعار الرسمي للبطولة الأكبر في عالم كرة قدم الأندية، والذي استلهم من الإرث الثقافي للدولة المستضيفة.

والعنصر الأبرز في تصميم الشعار الرسمي للبطولة، هو فكرة تقديم كرة القدم باعتبارها لؤلؤة، ما يستحضر إحدى أقدم الصناعات التي اشتهرت بها قطر.

أما تصميم الشكل الكروي، فهو مستوحى من أحد العناصر المعمارية التي تشتهر بها المنطقة، وهو المشربية التي تتكون من خشب منقوش ومزخرف.

ويطغى اللون العنابي على شعار البطولة، وهو لون العلم الوطني لدولة قطر، بالإضافة إلى الفيروزي الداكن الرامز لمياه خليج الدوحة.

وستكون مرحلة بيع التذاكر، هي الخطوة التالية في مشوار التحضيرات النهائية بعد الإعلان عن الشعار الرسمي.

يذكر أن منافسات النسخة السادسة عشرة لبطولة كأس العالم للأندية، ستقام خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر 2019 في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية

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