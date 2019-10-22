الهلال السعودي يتأهل لنهائي أبطال آسيا رغم الخسارة أمام السد القطري (فيديو)

تأهل الهلال السعودي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، رغم خسارته 2-4 أمام ضيفه السد القطري، في المباراة التي جمعتهما اليوم في إياب نصف النهائي مستفيدا من فوزه العريض ذهابا.

نهاية المباراة |@Alhilal_FC 2 : 4 @AlsaddSC .



رغم الخسارة، #الهلال يتأهل إلى نهائي #دوري_أبطال_آسيا بشكلٍ رسمي بعد فوزه في مجموع المباراتين 6 : 5 . pic.twitter.com/uxNxoS97t3 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 22, 2019

وصعد الهلال للنهائي الثالث في آخر 6 سنوات، بعد فوزه بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، نظرا لفوزه 4-1 في مباراة الذهاب في الدوحة مطلع الشهر الجاري.

2014: 🥈

2017: 🥈

2019: ❓



ممثل 🇸🇦 @Alhilal_FC إلى #نهائي_دوري_أبطال_آسيا للمرة الثالثة في آخر 6️⃣ أعوام 💪.



نهنئ جماهير #الهلال على هذا التأهل 😍💙 pic.twitter.com/ILGK5exo3X — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 22, 2019

وسجل رباعية الضيوف كل من أكرم حسن عفيف من ركلة جزاء والكوري الجنوبي تي هي نام وحسن خالد الهيدوس وبوعلام خوخي في الدقائق 17 و19 و20 و90+3 على الترتيب، فيما سجل هدفي أصحاب الأرض سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين 13 و25 على التوالي.

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ويلتقي الهلال في المباراة النهائية، المتأهل من نصف النهائي الثاني بين غوانجزو إيفرغراند الصيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

المصدر: theAFCCL_ar/twitter