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الهلال السعودي يتأهل لنهائي أبطال آسيا رغم الخسارة أمام السد القطري (فيديو)

الرياضة

الهلال السعودي يتأهل لنهائي أبطال آسيا رغم الخسارة أمام السد القطري (فيديو)
theAFCCL_ar/twitter
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تأهل الهلال السعودي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، رغم خسارته 2-4 أمام ضيفه السد القطري، في المباراة التي جمعتهما اليوم في إياب نصف النهائي مستفيدا من فوزه العريض ذهابا.

وصعد الهلال للنهائي الثالث في آخر 6 سنوات، بعد فوزه بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، نظرا لفوزه 4-1 في مباراة الذهاب في الدوحة مطلع الشهر الجاري.

وسجل رباعية الضيوف كل من أكرم حسن عفيف من ركلة جزاء والكوري الجنوبي تي هي نام وحسن خالد الهيدوس وبوعلام خوخي في الدقائق 17 و19 و20 و90+3 على الترتيب، فيما سجل هدفي أصحاب الأرض سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين 13 و25 على التوالي.

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ويلتقي الهلال في المباراة النهائية، المتأهل من نصف النهائي الثاني بين غوانجزو إيفرغراند الصيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

المصدر: theAFCCL_ar/twitter

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