الهلال السعودي يتأهل لنهائي أبطال آسيا رغم الخسارة أمام السد القطري (فيديو)
تأهل الهلال السعودي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، رغم خسارته 2-4 أمام ضيفه السد القطري، في المباراة التي جمعتهما اليوم في إياب نصف النهائي مستفيدا من فوزه العريض ذهابا.
نهاية المباراة |@Alhilal_FC 2 : 4 @AlsaddSC .— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 22, 2019
رغم الخسارة، #الهلال يتأهل إلى نهائي #دوري_أبطال_آسيا بشكلٍ رسمي بعد فوزه في مجموع المباراتين 6 : 5 . pic.twitter.com/uxNxoS97t3
وصعد الهلال للنهائي الثالث في آخر 6 سنوات، بعد فوزه بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، نظرا لفوزه 4-1 في مباراة الذهاب في الدوحة مطلع الشهر الجاري.
2014: 🥈— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 22, 2019
2017: 🥈
2019: ❓
ممثل 🇸🇦 @Alhilal_FC إلى #نهائي_دوري_أبطال_آسيا للمرة الثالثة في آخر 6️⃣ أعوام 💪.
نهنئ جماهير #الهلال على هذا التأهل 😍💙 pic.twitter.com/ILGK5exo3X
وسجل رباعية الضيوف كل من أكرم حسن عفيف من ركلة جزاء والكوري الجنوبي تي هي نام وحسن خالد الهيدوس وبوعلام خوخي في الدقائق 17 و19 و20 و90+3 على الترتيب، فيما سجل هدفي أصحاب الأرض سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقتين 13 و25 على التوالي.
فيديو : اهداف المباراة #السد 4 - 2 #الهلال_السعودي في إياب نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا#كلنا_قطرpic.twitter.com/96qw0jXOyt— قنوات الكاس (@alkasschannel) October 22, 2019
ويلتقي الهلال في المباراة النهائية، المتأهل من نصف النهائي الثاني بين غوانجزو إيفرغراند الصيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني.
المصدر: theAFCCL_ar/twitter