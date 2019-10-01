الهلال السعودي يكتسح السد القطري في عقر داره (فيديو)
ألحق الهلال السعودي هزيمة ساحقة بمضيفه السد القطري (4-1) في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وتقدم السد بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله المهاجم الفرنسي، بافيتيمبي غوميز، خطأ في مرماه، في الدقيقة 16.
فيديو : هدف #السد يتقدم 1 - 0 على #الهلال السعودي عبر غوميز في مرماه في ذهاب نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا .. #كلنا_قطر .. #كلنا_معاكم .. #مع_السد_في_آسيا .. #السد_الهلالpic.twitter.com/CdUnrGarhj— قنوات الكاس (@alkasschannel) 1 октября 2019 г.
ومن ثم عاد اللاعب نفسه، في الدقيقة 34، وسجل هدف التعادل لفريقه السعودي.
فيديو : هدف #الهلال السعودي يعدل النتيجة 1 - 1 مع #السد عبر غوميز في ذهاب نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا .. #كلنا_قطر .. #كلنا_معاكم .. #مع_السد_في_آسيا .. #السد_الهلالpic.twitter.com/Uo0j8LFEs8— قنوات الكاس (@alkasschannel) 1 октября 2019 г.
وضاعف المدافع الهلالي، علي هادي آل بليهي، النتيجة لفريقه في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.
فيديو : هدف #الهلال السعودي يتقدم 2 - 1 على #السد في ذهاب نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا .. #كلنا_قطر .. #كلنا_معاكم .. #مع_السد_في_آسيا .. #السد_الهلالpic.twitter.com/9nBAIKsM7w— قنوات الكاس (@alkasschannel) 1 октября 2019 г.
وعزز القطري سالم الهاجري تقدم ضيفه الهلال بهدف سجله، في الدقيقة 60، خطأ في مرماه أيضا.
فيديو : هدف #الهلال السعودي يتقدم 3 - 1 على #السد في ذهاب نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا .. #كلنا_قطر .. #كلنا_معاكم .. #مع_السد_في_آسيا .. #السد_الهلالpic.twitter.com/Rs4x1rd8DM— قنوات الكاس (@alkasschannel) 1 октября 2019 г.
واختتم السعودي محمد الشلهوب رباعية أصحاب الأرض، في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد جاسم بن حمد بمدينة السد.
فيديو : هدف #الهلال السعودي يتقدم 4 - 1 على #السد في ذهاب نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا .. #كلنا_قطر .. #كلنا_معاكم .. #مع_السد_في_آسيا .. #السد_الهلالpic.twitter.com/F0Ei1iX2ry— قنوات الكاس (@alkasschannel) 1 октября 2019 г.
وأصبح الهلال، بعد هذا الفوز العريض، قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى نهائي البطولة، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره، في مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، بالعاصمة الرياض.
المصدر: RT