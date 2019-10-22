جنوى الإيطالي يقيل مدربه

أعلن نادي جنوى الإيطالي، يوم الثلاثاء، إقالة مدربه أوريليو أندرياتسولي بعد 8 مباريات فقط من عمر الدوري، ويبدو أن لاعبه الدولي السابق تياغو موتا مرشح لتدريب النادي حسب تقارير صحفية.

وتعرض جنوى يوم الأحد لهزيمة مذلة أمام بارما 1-5، ما عجل بإقالة أندرياتسولي البالغ 65 عاما.

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وفاز جنوى بمباراة واحدة أمام فيورنتينا في الأول من سبتمبر الماضي 2-1، وتعرض لخمس خسارات وتعادل مرتين، إحداهما في المباراة الافتتاحية للدوري أمام روما 3-3، ما وضعه في المركز الـ 19 قبل الأخير في لائحة الترتيب برصيد 5 نقاط.

وسبق لموتا، برازيلي الأصل ولاعب وسط منتخب إيطاليا السابق (37 عاما)، أن لعب مع جنوى خلال موسم 2008-2009، علما بأنه مثل أيضا برشلونة الإسباني (2001-2007) ومواطنه أتلتيكو مدريد (2007-2008)، وإنتر ميلان الإيطالي (2009-2012) وباريس سان جيرمان الفرنسي (2012-2018)، وأشرف في الموسم الماضي على فريق تحت 19 عاما لنادي العاصمة الفرنسية.

المصدر: أ ف ب