 
مباشر
عاجل
مستشار للحكومة اللبنانية: البت في مسألة التعديل الحكومي سيتم خلال أيام قليلة

بطلة أولمبية تدفع مليوني روبل لاستعادة حبيبها!

الرياضة

بطلة أولمبية تدفع مليوني روبل لاستعادة حبيبها!
Globallookpress Christian Charisius
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkp3

دفعت الروسية أديلينا سوتنيكوفا بطلة أولمبياد سوتشي 2014 للتزحلق الفني على الجليد مليوني روبل (حوالي 32 ألف دولار) لمشعوذة من أجل استعادة حبيبها فلاديمير تكاتشوف، لاعب هوكي الجليد.

وارتبطت البطلة الأولمبية بمهاجم نادي "آك بارس كازان" بعلاقة سرية بعيدا عن وسائل الإعلام، قبل أن ينفصلا، وسقطت سوتنيكوفا في الاكتئاب ما جعلها تقرر استعادة حبيبها مهما كان الثمن.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. حارس مرمى يشفى بأعجوبة بعد صافرة الحكم
بالفيديو.. حارس مرمى يشفى بأعجوبة بعد صافرة الحكم

ولجأت المتزلجة البالغة 23 عاما إلى مشعوذة تعرفت عليها عن طريق "إنستغرام" تحت وعود باستعادة صديقها السابق، لتقع ضحية احتيال المشعوذة التي توقفت عن الرد على رسائل سوتنيكوفا واختفت تماما بعد الحصول على المبلغ المالي.

يذكر أن المتزلجة سوتنيكوفا حازت على الميدالية الفضية الأولمبية للشباب 2012، وصاحبة الميدالية الفضية الأوروبية مرتين، ونالت خمس ميداليات متنوعة في سلسلة سباق الجائزة الكبرى، كما توجت بطلة روسيا لأربع مرات، قبل أن تتوقف عن خوض المنافسات منذ موسم 2015-2016.

المصدر: eurosport.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رونالدو يكسب من إنستغرام أعلى من أجره في يوفنتوس سنويا!