بطلة أولمبية تدفع مليوني روبل لاستعادة حبيبها!

دفعت الروسية أديلينا سوتنيكوفا بطلة أولمبياد سوتشي 2014 للتزحلق الفني على الجليد مليوني روبل (حوالي 32 ألف دولار) لمشعوذة من أجل استعادة حبيبها فلاديمير تكاتشوف، لاعب هوكي الجليد.

وارتبطت البطلة الأولمبية بمهاجم نادي "آك بارس كازان" بعلاقة سرية بعيدا عن وسائل الإعلام، قبل أن ينفصلا، وسقطت سوتنيكوفا في الاكتئاب ما جعلها تقرر استعادة حبيبها مهما كان الثمن.

СМИ назвали новую версию мошенничества, жертвой которого стала фигуристка Аделина Сотникова https://t.co/Ezg4smZY8O — МК (@mkomsomolets) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

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ولجأت المتزلجة البالغة 23 عاما إلى مشعوذة تعرفت عليها عن طريق "إنستغرام" تحت وعود باستعادة صديقها السابق، لتقع ضحية احتيال المشعوذة التي توقفت عن الرد على رسائل سوتنيكوفا واختفت تماما بعد الحصول على المبلغ المالي.

يذكر أن المتزلجة سوتنيكوفا حازت على الميدالية الفضية الأولمبية للشباب 2012، وصاحبة الميدالية الفضية الأوروبية مرتين، ونالت خمس ميداليات متنوعة في سلسلة سباق الجائزة الكبرى، كما توجت بطلة روسيا لأربع مرات، قبل أن تتوقف عن خوض المنافسات منذ موسم 2015-2016.

المصدر: eurosport.ru