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بالفيديو.. حارس مرمى يشفى بأعجوبة بعد صافرة الحكم

الرياضة

بالفيديو.. حارس مرمى يشفى بأعجوبة بعد صافرة الحكم
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نجح حارس مرمى ياباني في ادعاء إصابته إصابة شديدة في الرأس، للإسراع في الحصول على صافرة نهاية الشوط الأول في مباراة ضمن الدوري الياباني بالدرجة الثانية لكرة القدم.

وتظاهر حارس المرمى الياباني، دايسوكي يوشيميتسو، بإصابته بقوة في رأسه قبل نهاية النصف الأول من المباراة بين فريقه "رينوف ياماغوتشي" أمام "كاجوشيما يونايتد".

لكن الأمر اللافت كان فور إطلاق الحكم لصافرة الاستراحة بين الشوطين، ونهوض الحارس "المصاب" والسير على قدميه خارج أرض الميدان مع ابتسامة علت وجهه، دون أي أثر للإصابة التي كان يتلوى على إثرها أرضا، وكأنه شفي منها بأعجوبة.

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وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليفلت الحارس من العقاب بهز شباكه التي بقيت نظيفة حتى إعلان صافرة النهاية.

وأعادت الواقعة للذاكرة مشاهد نجم الملاعب "الهوليودي" البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا بسبب ادعائه الإصابة والسقوط بشكل مستمر والتمثيل كثيرا بالمباريات ليصبح محط سخرية وسخط الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: eurosport.ru

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