بالفيديو.. حارس مرمى يخطف الأضواء ويسجل ركلة حرة على طريقة الكبار

تألق ستيفان هاغيروب حارس مرمى فريق "إيلكيسا" بتسجيله هدفا رائعا من ركلة حرة، خلال مباراة فريقه مع مضيفه "شايد" خلال الجولة الـ 27 من دوري الدرجة الثانية النرويجي لكرة القدم.

Jaki kraj taki Rogerio Ceni! W 88. minucie w meczu Skeid - Ull/Kisa, przy wyniku 1:0, do wykonania rzutu wolnego podszedł bramkarz gości Stefan Hagerup i popisał się genialnym strzałem dającym wyrównanie. Ostatecznie Ull/Kisa wygrała 2:1 po decydującym golu w 94. minucie. pic.twitter.com/XVkRSHIvVc — Paweł Tanona (@ptanona) October 20, 2019

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وفي الدقيقة 89 من عمر اللقاء، تحصل الفريق الضيف على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ونفذ الحارس هاغيروب الركلة الحرة بقوة ودقة على طريقة اللاعبين الكبار ليسكنها في المقص الأيمن لحارس الفريق المنافس، معدلا النتيجة لفريقه.

وأعطى هدف هاغيروب الثمين دفعة معنوية كبيرة لفريقه، الذي استطاع إضافة هدف ثان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليخرج منتصرا في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

المصدر: championat.com