 
مباشر

بالفيديو.. حارس مرمى يخطف الأضواء ويسجل ركلة حرة على طريقة الكبار

الرياضة

بالفيديو.. حارس مرمى يخطف الأضواء ويسجل ركلة حرة على طريقة الكبار
championat/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkk9

تألق ستيفان هاغيروب حارس مرمى فريق "إيلكيسا" بتسجيله هدفا رائعا من ركلة حرة، خلال مباراة فريقه مع مضيفه "شايد" خلال الجولة الـ 27 من دوري الدرجة الثانية النرويجي لكرة القدم.

إقرأ المزيد
في لقطة طريفة.. معلق أمريكي يتلعثم لدى ظهور مشجعة برازيلية حسناء
في لقطة طريفة.. معلق أمريكي يتلعثم لدى ظهور مشجعة برازيلية حسناء

وفي الدقيقة 89 من عمر اللقاء، تحصل الفريق الضيف على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ونفذ الحارس هاغيروب الركلة الحرة بقوة ودقة على طريقة اللاعبين الكبار ليسكنها في المقص الأيمن لحارس الفريق المنافس، معدلا النتيجة لفريقه.

وأعطى هدف هاغيروب الثمين دفعة معنوية كبيرة لفريقه، الذي استطاع إضافة هدف ثان في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليخرج منتصرا في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1.

المصدر: championat.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زعماء أبرز التيارات السياسية الحاكمة في لبنان