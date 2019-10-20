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بوفون ينقذ "السيدة العجوز" ببراعة وخبرة (فيديو)

الرياضة

بوفون ينقذ
Globallookpress
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أنقذ المخضرم جانلويجي بوفون مرمى فريقه يوفنتوس من إمكانية التعادل في الوقت القاتل أمام ضيفه بولونيا (2-1) أمس السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتصدى بوفون لكرة سددها المهاجم الباراغوياني، فيديريكو سانتاندير، بتسديدة "مقصية" رائعة بعد أن ارتدت من العارضة التي تعاطفت أيضا مع الحارس المخضرم، وذلك في الوقت القاتل في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة.

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وساهم جانلويجي بوفون (41 عاما) في فوز "اليوفي" بهدفين مقابل هدف واحد، ليحقق بذلك انتصاره الخامس على التوالي، يواصل صدارته للدوري، برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة أمام وصيفه إنتر ميلان الذي تغلب بدوره على مضيفه ساسولو (4-3)، اليوم الأحد.

المصدر: RT 

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