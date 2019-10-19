يوفنتوس يفلت من كمين بولونيا (فيديو)

خرج فريق يوفنتوس من عنق الزجاجة أمام ضيفه بولونيا (2-1) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، التسجيل "لليوفي"، في الدقيقة 19، بتسديدة زاحفة قوية لا تصد ولا ترد، في الزاوية القريبة الميتة.

ورد المدافع البرازيلي، دانيلو لارانجييرا، بهدف التعادل للضيوف، بعد سبع دقائق فقط، بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة على يسار الحارس المخضرم جانلويجي بوفون.

ووضع اللاعب البوسني ميرالم بيانيتش أصحاب الأرض في المقدمة مرة ثانية بتسجيله الهدف الثاني لهم، في الدقيقة 54 من زمن اللقاء.

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وحقق يوفنتوس بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ورفع رصيده إلى 22 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 4 نقاط أمام وصيفه إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على ساسولو، غدا الأحد.

بينما توقف رصيد بولونيا عند 9 نقاط، ويشغل المرتبة العاشرة، حتى الآن، في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT