أوجسبورغ يفرض التعادل على بايرن ميونيخ

سقط فريق بايرن ميونيخ في فخ التعادل مع مضيفه أوجسبورغ (2-2)، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة، وذلك في الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ولم يمهل مهاجم أوجسبورغ، ماركو ريشتر، الضيوف إلا دقيقة واحدة قبل أن يهز شباكهم. ليرد الفريق البافاري الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وسيرج جنابري، في الدقيقتين (14 و49) على الترتيب.

ولكن المهاجم الإيسلندي، ألفريد فينبوغاسون، اقتنص هدف التعادل لأصحاب الأرض، في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

واكتفى بايرن ميونيخ بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب، رفع بها رصيده إلى 15 نقطة، وبقي في المركز الثاني في قائمة "البوندسليغا"، وبانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة أيضا.

بينما رفع أوجسبورغ رصيده إلى 6 نقاط، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم جدول ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات