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حارس مرمى يحمي عرينه من هدف "عابر للقارات" ببراعة (فيديو)

الرياضة

حارس مرمى يحمي عرينه من هدف
Globallookpress
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أنقذ حارس مرمى فريق غرناطة مرماه من هدف محقق أمام ضيفه أوساسونا (1-0)، أمس الجمعة، في المباراة الافتتاحية لمنافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتصدى الحارس البرتغالي، روي سيلفا، ببراعة لكرة سددها أحد اللاعبين من منتصف الملعب تقريبا، وحولها من فوق العارضة إلى ضربة ركينة، ليحافظ بذلك على عذرية شباكه، ويساهم في فوز فريقه بهدف وحيد.

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ورفع غرناطة رصيده بعد هذا الفوز إلى 17 نقطة، وقفز إلى مركز الوصافة في الدوري، متجاوزا بفارق نقطة فريق برشلونة، كما تفصله نقطة واحدة أيضا عن المتصدر ريال مدريد، وذلك قبل أن يحل برشلونة وريال مدريد ضيفين ثقيلين على كل من إيبار وريال مايوركا على الترتيب، اليوم السبت. 

المصدر: وكالات 

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