غرناطة يتجاوز برشلونة ويشدد الخناق على ريال مدريد (فيديو)

تقدم فريق غرناطة إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه أوساسونا (1-0)، اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية لمنافسات الجولة التاسعة من الليغا.

ويعود الفصل في انتصار أصحاب الأرض للمدافع البرتغالي، دومينغوس دوارتي، الذي أحرزه هدف الفوز الوحيد لهم، في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للقاء.

ورفع غرناطة رصيده بعد هذا الفوز إلى 17 نقطة، وقفز إلى مركز الوصافة في الدوري، متجاوزا بفارق نقطة فريق برشلونة، كما تفصله نقطة واحدة أيضا عن المتصدر ريال مدريد، وذلك قبل أن يحل برشلونة وريال مدريد ضيفين ثقيلين على كل من إيبار وريال مايوركا على الترتيب، غدا السبت.

بينما توقف رصيد أوساسونا عند 11 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر حتى الآن على سلم ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات