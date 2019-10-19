جدول مواعيد أهم مباريات السبت

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب كرة القدم بالدوريات الأوروبية الكبرى، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإنجليزي

- إيفرتون # وست هام يونايتد - الساعة 14:30.

- تشيلسي # نيوكاسل يونايتد - الساعة الخامسة مساء.

- ليستر سيتي # بيرنلي - الساعة الخامسة مساء.

- توتنهام هوتسبير # واتفورد - الساعة الخامسة مساء.

- كريستال بالاس # مانشستر سيتي - الساعة 19:30.

الدوري الإسباني

- إيبار # برشلونة - الساعة الثانية بعد الظهر.

- أتلتيكو مدريد # فالنسيا - الساعة الخامسة مساء.

- ريال مايوركا # ريال مدريد - الساعة العاشرة مساء.

الدوري الإيطالي

- لاتسيو # أتلانتا - الساعة الرابعة مساء.

- نابولي # هيلاس فيرونا - الساعة السابعة مساء.

- يوفنتوس # بولونيا - الساعة 21:45 .

الدوري الألماني

- أوغسبورج # بايرن ميونيخ - الساعة 16:30.

- لايبزيغ # فولفسبورغ - الساعة 16:30.

- بوروسيا دورتموند # بوروسيا مونشنغلادباخ - الساعة 19:30.

المصدر: RT