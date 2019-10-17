بطل UFC يعترف بالتحرش الجنسي

اعترف الأمريكي جون جونز، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، بقيامه بتصرف غير لائق تجاه نادلة في ملهى ليلي.

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ولفتت نادلة انتباه جونز في ملهى، في أبريل الماضي، فقام بمضايقتها والتحرش بها، ونتيجة ذلك رفعت الفتاة دعوى قضائية ضد المقاتل.

وقررت المحكمة، وبعد أن أقر جونز بأنه مذنب، وضعه تحت الاختبار لفترة 90 يوما، على ألا يخالف القانون أو يتناول الكحول أو المخدرات، وعدم الذهاب إلى ذلك الملهى، مع دفع جميع تكاليف المحكمة.

وخاض جون جونز 27 نزالا، حقق خلالها 25 انتصارا، منها 10 بالضربة القاضية.

المصدر: وكالات