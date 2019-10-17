مقاتل (UFC) ينشر فيديو لاقتلاعه عينه الاصطناعية وصورة لركبته أثناء عملية جراحية!

أعلن البطل السابق للفنون القتالية المختلطة (MMA)، الأمريكي مايكل بيسبينغ، أنه يستعد لإجراء عملية جراحية معقدة في الركبة، اليوم الخميس.

ونشر المقاتل صورة مروعة لركبته عبر حسابه الشخصي "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "هذا أنا، قريبا جدا! لسوء الحظ ، يوم الخميس 17 أكتوبر، يجب إجراء عملية لاستبدال مفصل الركبة بالكامل في الصباح. لكنني قلق للغاية للعودة إلى الحياة الطبيعية (على الأقل إن لم يكن للذهب)".

وتظهر ركبة المقاتل في الصورة مفتوحة تماما، واستبدل المفصل الطبيعي بآخر صناعي يبدو أنه من الذهب، ولا ينصح بشاهدة "الصورة المروعة" لأصحاب القلوب الضعيفة.

وكان المقاتل الأمريكي، الذي أدرج اسمه في قاعة مشاهير منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، قد نشر، في أوائل شهر أكتوبر الجاري، مقطع فيديو "مروعا" اعترف فيه بأن عينه اليمنى اصطناعية، وأخرجها من محلها خلال البث المباشر، "في مشهد مخيف" بعض الشيء (لا ينصح بمشاهدته أيضا لأصحاب القلوب الضعيفة). وقال إنه يعاني من مشاكل في الرؤية، منذ عام 2013، ولذلك يرتدي نظارات شمسية.

ووضع مايكل بيسبينغ، البالغ من العمر 40 عاما، حدا لمسيرته الاحترافية، في عام 2017، بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من المقاتل الكندي جورج سان-بيير، وكالفن غاستيلوم، وحقق خلال مسيرته 30 انتصارا مقابل 9 هزائم.

المصدر: وكالات