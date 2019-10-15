"الأزوري" يهز شباك ليشتنشتاين بخماسية .. (فيديو)

واصل منتخب إيطاليا سلسلة انتصاراته، في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، عقب فوزه العريض على ليشتنشتاين (5-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء.

وافتتح فيديريكو بيرنادريسكي التسجيل بهدف مبكر، في الدقيقة 2 من انطلاق صافرة البداية، وضاعف زميله أندريا بيلوتي النتيجة بحلول الدقيقة 70، وأضاف رومانيولي الهدف الثالث لأصحاب الأرض، في الدقيقة 77، وعزز ستيفان الشعراوي تقدم الأزوري بإحرازه الهدف الرابع، عند الدقيقة 82، قبل أن يعود بيلوتي ويختتم خماسية بلاده، بتوقيعه على هدفه الشخصي الثاني، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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وحقق منتخب ايطاليا انتصاره الثامن على التوالي، ويتصدر قائمة المجموعة العاشرة، بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، وكان قد ضمن تأهله إلى نهائيات "يورو 2020" في جولات سابقة.

بينما يقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع جدول الترتيب برصيد نقطتين.

المصدر: وكالات