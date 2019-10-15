الأردن يعبر محطة نيبال بسهولة.. (فيديو)

أنجز منتخب الأردن مهمته في نيبال، بفوزه على منتخبها (3-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.

وحملت ثلاثية "نشامى" الأردن توقيع كل من، فراس شلباية، وأحمد عرسان، وبهاء فيصل، في الدقائق (56 من ضربة جزاء، 77، و88) على الترتيب، في استاد عمان الدولي.

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ورفع الأردن رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 7 نقاط، وقفز إلى مركز الوصافة، في المجموعة الثانية، بفارق نقطتين خلف منتخب أستراليا، الذي اكتسح تايبيه (7-1) في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما تراجع منتخب الكويت إلى المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ومن ثم نيبال في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.

بينما تتذيل تايبيه قائمة المجموعة من دون نقاط.

المصدر: وكالات