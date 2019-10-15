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سوريا تواجه غوام .. التشكيلة الأساسية

الرياضة

سوريا تواجه غوام .. التشكيلة الأساسية
AFP Hussein FALEH
صورة من الأرشيف
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أعلن المدير الفني لمنتخب سوريا فجر إبراهيم، التشكيلة الأساسية لبلاده لخوض مباراة ضد غوام ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.

وستبدأ المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة (12:00) بتوقيت غرينيتش على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم بمدينة دبي الإماراتية.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية:

إبراهيم عالمة، مؤيد عجان، عبد الله الشامي، عمرو الميداني، حسين جويد، أحمد الأحمد، أسامة أومري، أحمد الأشقر، محمود المواس، شادي الحموي، عمر السومة.

المصدر: وكالات 

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