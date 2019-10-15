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"الفيفا" يميط اللثام عن شبيه صلاح في نادي ليفربول

الرياضة

AFP Lindsey Parnaby
"الفيفا" يكشف شبيه صلاح في نادي ليفربول.. مصري ويختلف عنه في شيء واحد
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أماط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اللثام عن شبيه النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لـ"الفيفا" على موقع "تويتر"، صورة للمصري محمود أحمد، الذي يعمل في ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول.

ونقل حساب "الفيفا" عن شبيه صلاح: "أنا ومو صلاح من مصر، لدينا نفس الشعر، نفس الطول وكلانا نعمل في ليفربول.. الفارق الوحيد هو الراتب!".

ويعد صلاح، الذي انضم لليفربول صيف عام 2017، واحدا من أفصل اللاعبين في الدوري الإنجليزي وأوروبا حاليا، وتوج مع "الريدز" في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى نيله عدة جوائز فردية.

المصدر: "فيفا" + وكالات

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